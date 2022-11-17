Москва, , 16:31 — REGNUM Законопроект о регулировании майнинга в России и об экспериментальных правовых режимах вносят в Госдуму парламентарии во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принятие законопроекта о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют», — заявил Аксаков.

Законопроектом предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с ЦБ, а контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством РФ.

Законопроектом предусматривается, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима.

В этой связи, говорит Аксаков, важно, что вместе с этим законопроектом вносится проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (в части разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций на финансовом рынке)».

Одновременно парламентарии настаивают на введении запрета на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровой валюты.

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