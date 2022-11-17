Санкт-Петербург, 17 ноября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Парламентарии Ленинградской области обратятся к губернатору Александру Дрозденко с предложением компенсировать мобилизованным жителям региона затраты на газификацию их частных домовладений. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 17 ноября в Законодательном собрании Ленобласти.

Lenobl.ru Газификация

Депутаты предлагают предоставить из областного бюджета субсидии мобилизованным на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по газификации индивидуальных домовладений. Для этого необходимо внести изменения в действующий Порядок предоставления субсидии, утвержденный постановлением правительства Ленинградской области от 30 августа 2013 года № 282.

Напомним, что в настоящее время максимальный размер субсидии 300 тыс. рублей установлен для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Юридические лица, осуществляющие работы по газификации частных домовладений, получают субсидию в размере от 180 до 300 тыс. рублей.

«Мы предложили приравнять категорию мобилизованных к верхней сумме выплат, но появились некоторые нововведения в федеральном законодательстве, в связи с чем решено доработать проект обращения», — пояснил председатель постоянной комиссии Заксобрания по ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев.

После того как проект постановления будет доработан его вынесут на рассмотрение Законодательного собрания Ленобласти.