Москва, 17 ноября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Американская логика о том, что Россия якобы виновна за всё, в том числе за падение ракет на территории Польши, хромает. Ведь США не применяют эту логику к своей политике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Об этом сообщил 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя «ракетный инцидент» в Польше. По поводу вчерашнего заявления Белого дома о том, что Россия «в любом случае» несёт ответственность за падение ракет, даже если эти ракеты не её, представитель Кремля сказал:

«И тогда можно прийти к выводу, что если бы не было полного нежелания США, Североатлантического альянса учитывать озабоченности России и нежелания обсуждать с Россией проекты договоров, которые были нами составлены и переданы, то тогда не было бы необходимости и в специальной военной операции».