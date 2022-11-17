Воронеж, 17 ноября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Семилетний воронежец, спасший родителей и десять своих братьев и сестёр на пожаре, за мужество награждён медалью Совета Федерации. Об этом 17 ноября в тг-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, который передал награду юному герою.

Kremlin.ru Александр Гусев

«Мальчик первым заметил пожар в доме и сразу разбудил свою семью. Это спасло его братьев, сестер и родителей», — написал глава региона.

Он рассказал, что в семье воспитываются 11 детей. Дом семьи спасти не удалось, из бюджета области на приобретение нового жилья выделили 9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае МЧС отметит наградами мужество двух алтайских школьников за героические действия во время схода селевого потока в селе Купчегень.