Санкт-Петербург, 17 ноября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Власти Петербурга потратят 6,9 млн рублей городских стредств на новогоднюю ель для Дворцовой площади. Это следует из информации на сайте Госзакупок, передает 17 ноября корреспондент ИА REGNUM. При этом траты на ель по сравнению с прошлым годом возросли более чем на 27%.

Дарья Драй ИА REGNUM Главная елка Петербурга на Дворцовой площади (архив)

В указанную стоимость также включена доставка главного символа Нового года на Дворцовую, установка и украшение. Ель должна быть установлена и наряжена до 19 декабря.

Если сравнивать с 2021 годом, то Смольный увеличил траты на главное новогоднее дерево. Разница составляет 1,5 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге определён подрядчик на установку живой новогодней ели высотой в 23 метра. Лот также включал размещение 25 натуральных елей на главной площади города.

Напомним, в Смольном решили отказаться в этот раз от проведения концерта на Дворцовой площади в новогоднюю ночь и фейерверка. Зато площади под Рождественскую ярмарку расширили по сравнению с прошлыми годами.