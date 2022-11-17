Москва, , 16:34 — REGNUM Результаты выборов в Конгресс США не отразятся на курсе Вашингтона в отношении Киева, иллюзии на этот счёт питать не стоит. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью RTVI.

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По его словам, проект «анти-Россия» в Вашингтоне поддерживают обе партии. России придётся и дальше иметь дело с глубоко враждебной системой, взявшей курс на нанесение РФ стратегического поражения.

«В этой ситуации мы не увидим какого-то изменения американского курса», — подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых республиканцы показали умеренные результаты.

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