Тбилиси, , 20:04 — REGNUM Депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа в интервью журналистам обматерил женщину-сенатора из США Джинн Шейхин, сообщает 17 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

В парламенте Грузии Parliament.ge

Поводом для ругани стало выступление Шейхин в комитете по иностранным делам сената, где как раз обсуждалось положение дел в Грузии. Сенаторы заявили, что процесс реформ в Грузии провалился, а ситуация с демократией ухудшилась. Они обвинили грузинское правительство в медийном терроре и преследовании оппозиции и задали вопрос, стоит ли продолжать помогать Тбилиси, в то время как «финансовые или человеческие усилия» США не дают результата, а грузинское правительство «не идёт по пути демократии».

Наиболее острую оценку ситуации в Грузии дала как раз Шейхин. Она подчеркнула, что если грузинское правительство не одумается, то США пересмотрят свою стратегию отношений с ним.

«Реальность такова, что в Грузии произошла огромная неудача. Мы оказываем значительную помощь в поддержке программы реформ в Грузии. Я … считаю, что эта помощь может быть связана с поведением Грузии. Представители Госдепартамента и Палаты представителей сказали мне… что, возможно, было бы неправильно так поступать. Но я думаю, что, возможно, нам следует подумать о том, не пришло ли время пересмотреть нашу стратегию в отношении Грузии», — сказала Шейхин.

Данное выступление в Вашингтоне произвело на депутата Заркуа столь негативное впечатление, что лишь при упоминании журналистом фамилии Шейхин парламентарий так вышел из себя, что обозвал сенатора нецензурным словом.

Напомним, что нынешнее грузинское правительство подвергается на Западе достаточно сильной критике. Его обвиняют в недемократичности, в «нерыночности» и в «пророссийскости».