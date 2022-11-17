Москва, 17 ноября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Законопроект о дотации родителям на сбор детей в школы разработали депутаты Госдумы от ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом сообщил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

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«Стоимость сбора детей в школу колеблется по стране в районе 20 тыс. рублей, надо хотя бы половину этой суммы как-то датировать, компенсировать», — сказал Слуцкий.

Он обратил внимание, что на подготовку ребёнка к школе уходит много денег. Из-за санкций многие граждане лишились стабильного дохода, поэтому они не могут в полной мере обеспечить детей всем необходимым для учёбы — школьной формой, обувью и учебными принадлежностями, говорит депутат.

«Чтобы помочь гражданам, мы вносим законопроект о ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года», — сказал Слуцкий.