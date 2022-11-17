Москва, , 16:23 — REGNUM Вовлечённость США в конфликт на территории б. УССР растёт, и Россия учитывает это в своём военном планировании. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 17 ноября в интервью RTVI.

Сергей Рябков Mid.ru

По его словам, США в поддержке Киева определили для себя такие возможности, о которых ранее речь не шла. Россия предостерегает США от превращения в одну из прямых сторон горячего конфликта.

«Мы в своём подходе, в своём в том числе военном планировании, исходим из этой новой роли США [в конфликте]», — отметил Рябков.

Дипломат добавил, что Москва всё-таки рассчитывает на здравый смысл американского руководства.

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