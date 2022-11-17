Кабул, 17 ноября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Жители района Карте-Нау в Кабуле сообщают об убийстве улема и двух верующих неизвестными вооруженными людьми. Об этом пишет газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

Утром 17 ноября вооружённые люди на легковом автомобиле напали на кари Наджибуллу Азизи и нескольких верующих возле мечети «Хазрат Абу Бакр Сиддик». По словам местных жителей, этот инцидент произошёл во время утренней молитвы, в результате чего улем и двое верующих были убиты.

Известно, что кари Наджиб Азизи более 30 лет был имамом соборной мечети «Хазрат Абу Бакр Сиддик» в районе Нового рынка Карте.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не заявили по этому поводу.

Отметим, что это не первый случай убийства религиозных деятелей в Кабуле. Ранее один улем погиб вместе с молящимися в результате взрыва во время вечерней молитвы в районе Кутале-Хайрхана.