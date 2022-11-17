Симферополь, , 16:16 — REGNUM Взрыв бытового газа произошёл в жилом многоэтажном доме в Симферополе 17 ноября, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

На месте взрыва Телеграм-канал администрации Симферополя

Взрыв произошёл по адресу улица Трубаченко, дом 12. Известно об одном пострадавшем, его госпитализировали.

Из здания спасатели эвакуировали 15 человек. На месте работают специалисты профильных служб. По предварительным данным, в результате происшествия в квартире выбиты окна, открытого огня нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 ноября взрыв газа произошёл в центральном районе Стамбула, пострадали не менее десяти человек.