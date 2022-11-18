Тбилиси, , 09:53 — REGNUM Основная часть финансовой помощи, которую Соединённые Штаты выделяют Грузии, идёт на содержание неправительственных организаций (НПО), поэтому Тбилиси не беспокоится, что может лишиться этих денег. Об этом 17 ноября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Kmu.gov.ua

Он прокомментировал критические замечания помощника госсекретаря США по европейским делам Карен Донфрид в адрес грузинских властей. Она заявила, что Вашингтон беспокоится о том, что происходит в Грузии и назвала происходящее «откатом от демократии».

«Большая часть этого финансирования идёт на НПО, поэтому с практической точки зрения для нас это менее интересно. Что касается несправедливой критики, то несправедливая критика не имеет для нас никакого веса», — сказал лидер партии.

Кобахидзе подчеркнул, что об американском финансировании должны беспокоиться НПО, а не власти страны.

Стоит отметить, что в Госдепе США ранее сообщили о предоставлении Грузии с 1992 года в общей сложности $6 млрд в качестве финансовой помощи.

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