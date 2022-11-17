Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий объявлено в Ростове-на-Дону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 17 ноября.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Ростовчан предупреждают о снегопадах и гололёде в ближайшие дни. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Согласно прогнозу донских синоптиков, снег будет налипать на проводах и деревьях.

С каждым днём погода будет ухудшаться. Во власти стихии Ростов-на-Дону будет находиться до 22 ноября.