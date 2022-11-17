Москва, , 16:12 — REGNUM Гаагский суд своим решением признал гражданскую войну на территории б. УССР, считает депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия»).

Пляж Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Признали, наконец, что на [территории б. УССР] шла гражданская война», — отметил Попов в телеграм-канале.

Так парламентарий отреагировал на постановление Гаагского суда о том, что речь в деле о крушении МН17 идет о немеждународном вооруженном конфликте на территории б. УССР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое.

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