Мышкин, Ярославская область, , 16:47 — REGNUM В Мышкине Ярославской области установили памятник труженице тыла. Об этом сообщила глава Мышкинского района Ольга Минаева.

Памятник труженице тыла в Мышкине Администрация Мышкинского района

Скульптура установлена на берегу Волги. Автором памятника стала известный скульптор из Ярославля Елена Пасхина. Женщина-колхозница несёт колосья, держа за руку сына. Женщина и ребёнок изображены босыми, что символизирует лишения женщин и детей времён Великой Отечественной войны. В руках мальчик держит медвежонка.

«Мышкин был городом тыловым, основной задачей населения, большую часть которого составляли женщины и подростки, были поставки продовольствия на фронт. Возведение монумента — дань памяти всем труженикам тыла», — рассказала глава Мышкинского района Ольга Минаева.

Установить монумент несколько лет назад предложили ветераны Мышкинского района. Территория благоустроена благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, организованном Минстроем РФ. Общая стоимость благоустройства составила 89 млн рублей, в том числе 5 млн стоил сам памятник. Часть средств пожертвовали жители.

Открыть памятник планируют 9 мая следующего года. Между тем ещё до официального октрытия к монументу местные жители уже начали приносить цветы.