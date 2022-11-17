* запрещённая в России организация

Гардез, Афганистан, , 16:09 — REGNUM В афганской провинции Пактия неизвестные боевики расстреляли командира пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство kropekk_pl

Зовут командира «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Закирин. Сообщается, что он причастен к нескольким нападениям на пакистанских военных.

Напомним, что ранее ряд командиров пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в ходе различных терактов в Афганистане.