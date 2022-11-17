В Афганистане убит один из командиров «Техрик-е Талибан Пакистан»*
* запрещённая в России организация
Гардез, Афганистан, 17 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактия неизвестные боевики расстреляли командира пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Убийство
Зовут командира «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Закирин. Сообщается, что он причастен к нескольким нападениям на пакистанских военных.
Напомним, что ранее ряд командиров пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в ходе различных терактов в Афганистане.