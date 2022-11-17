Москва, 17 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО) России в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской области. Об этом 17 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Перехвачены 15 реактивных снарядов, в том числе 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Гусельское (ДНР), Зимогорье (ЛНР) и Скадовск Херсонской области», — сказал Конашенков.

Также сбиты в воздухе два снаряда РСЗО «Ураган» в районе населённого пункта Стрелечье Харьковской области и два снаряда РСЗО «Ольха» в Рубежном и Макеевке (ЛНР).

Кроме того, средствами ПВО за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Новоукраинка (ДНР) и Червонопоповка (ЛНР).

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 333 самолёта, 177 вертолётов, 894 боевые машины реактивных систем залпового огня, 2520 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6668 танков и других боевых бронированных машин, 7259 единиц специальной военной автомобильной техники.

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