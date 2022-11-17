Лондон, 17 ноября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Рецессия началась в Великобритании, в 2023 году ожидается падение экономики на 1,4%. Об этом министр финансов Джереми Хант заявил 17 ноября, представляя в Палате общин парламента Великобритании налоговую программу правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В текущем году, по его словам, ожидается рост экономики на 4,2%. Затем прогнозируется падение. В 2024–2026 годах рост ВВП составит соответственно 1,3%, 2,6% и 2,7%.

«Великобритания, как и другие страны, сейчас находится в рецессии», — объявил Хант.

По итогам года ожидается инфляция на уровне 9,1%, в 2023 году — 7,4%. Уровень безработицы в следующем году увеличится до 4,9% по сравнению с нынешними 3,6%.

По оценкам Ханта, негативнее всего на экономике отражается рост цен на энергоносители. Так, сокращение поставок газа из России привело к росту цен на этот вид топлива «в восемь раз».

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