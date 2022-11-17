Кишинёв, 17 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Работники крупнейшего в Молдавии хлебокомбината Franzeluta 17 ноября вышли на акцию протеста в Кишинёве, опасаясь банкротства предприятия. Об этом сообщает новостной портал Rupor.

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«Мы не хотим разориться и бродить по улицам без работы. У нас есть дети, которых нужно поддерживать. Мы хотим лучшего будущего дома», — заявил один из протестующих.

По данным журналистов, протестующие недовольны назначением новым гендиректором бывшего главу проправительственного телеканала Андрея Бешлиу. Они требуют вернуть прежнего главу предприятия — Виктора Маткова.

Сообщается, что участники акции обратились к президенту страны Майе Санду и премьер-министру Наталье Гаврилице. Сотрудники завода призывают их приехать на предприятие и встретится с протестующими.

Напомним, Бешлиу назначили гендиректором Franzeluta в апреле. Работники комбината заявили, что произошёл «рейдерский захват» предприятия и потребовали большего представительства в Совете директоров компании. Завод производит до 20% хлебной продукции в стране.