Брянск, 17 ноября 2022, 16:06 — REGNUM Проект бюджета региона на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов приняли в первом чтении 17 ноября депутаты Брянской областной думы. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.
Доходы казны запланированы в объёме 78 638,8 млн рублей, из них 44 463,2 млн рублей составят налоговые и неналоговые доходы, ещё 34 175,6 млн рублей — безвозмездные поступления.
На социальный блок запланировано направить 61,5% общего объма расходов, всего область планирует потратить в 20 213 году 80 719,6 млн рублей.
Ко второму чтению документа параметры областного бюджета будут скорректированы с учётом распределения федеральных средств.