Брянск, 17 ноября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Проект бюджета региона на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов приняли в первом чтении 17 ноября депутаты Брянской областной думы. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянская областная дума

Доходы казны запланированы в объёме 78 638,8 млн рублей, из них 44 463,2 млн рублей составят налоговые и неналоговые доходы, ещё 34 175,6 млн рублей — безвозмездные поступления.

На социальный блок запланировано направить 61,5% общего объма расходов, всего область планирует потратить в 20 213 году 80 719,6 млн рублей.

«Самое главное — работает экономика. В последние годы по многим показателям реального сектора экономики Брянская область занимает лидирующие позиции», — подчеркнул глава региона.

Ко второму чтению документа параметры областного бюджета будут скорректированы с учётом распределения федеральных средств.