Париж, , 16:01 — REGNUM Нигер получил два боевых вертолета и запасные части от Франции для поддержки армии в борьбе с джихадистскими группировками, в частности, на западе недалеко от Мали, сообщает Le Figaro.

Вертолет (сс) InSapphoWeTrust

Благодаря этому пожертвованию количество вертолетов «Gazelle», предложенных Парижем в рамках проекта «Обучение вертолетам», в который Франция уже инвестировала 24 млн евро, достигло пяти единиц, заявил посол Франции на церемонии передачи двух вертолетов.

Министр обороны Нигера Алкассум Индату приветствовал «эту новую» помощь, которая «представляет собой доказательство безоговорочной поддержки» Франции «в борьбе с терроризмом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции заявил, что предложение Франции о сотрудничестве в области подводных лодок с Австралией остается «на столе».

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