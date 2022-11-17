Москва, 17 ноября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. На протяжении многих лет правительство России пытается предложить такую схему формирования дополнительных пенсионных накоплений, которая бы удовлетворяла запросы и финансового блока, и Пенсионного фонда, и граждан. Но все попытки оставались пока нереализованными, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ " Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«И чем дольше рассматриваются и обсуждаются разные проекты, тем больше разочарование граждан, у которых не формировалась личная ответственность за свою будущую пенсию.

Конечно, времени утекло очень много, и часть граждан уже могла на протяжении как минимум 10 лет дополнительно формировать свою будущую пенсию. Новые предложения основаны на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС), поскольку накопления через ИИС стали достаточно популярны среди граждан.

Сложно утверждать, что новый проект будет считаться полноценной пенсионной реформой, но у него есть привлекательные моменты, которые будут интересны для определённой категории граждан, тех, у кого есть опыт инвестирования через ИИС, у кого достаточный доход.

Очень важно, что это будет работать на добровольности, чтобы в большей степени формировать личную ответственность граждан», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов до конца 2022 года представит в правительство России очередной вариант законопроекта о добровольной накопительной пенсии.

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