Херсон, , 16:01 — REGNUM Более 115 тысяч херсонцев покинули место своего жительства с начала организованного перемещения, сообщили 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Херсонской области.

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большинство людей, уточнили в администрации, остались в регионе — в безопасных районах левобережья.

«Эвакуация из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра продолжится, пока не вывезут всех желающих», — уточняют власти.

Часть херсонцев направляются в другие российские регионы — их принимают в Крыму, в Краснодарском крае.

«Мы делали то, что должны были делать. Видели все своими глазами, успокаивали людей под обстрелами», — рассказали водители из Липецкой области, вывезшие из Херсона в Крым инвалидов, пенсионеров и детей-сирот.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Липецк вернулись несколько десятков водителей автобусов, которые занимались спасением херсонцев. В безопасные районы они вывезли более 6,5 тыс. человек.