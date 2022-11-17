Херсон, 17 ноября 2022, 16:01 — REGNUM Более 115 тысяч херсонцев покинули место своего жительства с начала организованного перемещения, сообщили 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Херсонской области.
Большинство людей, уточнили в администрации, остались в регионе — в безопасных районах левобережья.
Часть херсонцев направляются в другие российские регионы — их принимают в Крыму, в Краснодарском крае.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Липецк вернулись несколько десятков водителей автобусов, которые занимались спасением херсонцев. В безопасные районы они вывезли более 6,5 тыс. человек.