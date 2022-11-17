Москва, 17 ноября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий срок сведений о заключении договора финансовой аренды в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Госдума

Сейчас лизинговые компании обязаны в течение трех рабочих дней с момента возникновения соответствующего факта публиковать сообщения о заключенных договорах лизинга в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. По замыслу создателей ресурса, публично доступные данные о заключенных договорах лизинга позволяют избежать ситуации, когда одно и то же оборудование дважды передается недобросовестным владельцем в залог или по договору финансовой аренды или продается с целью создания эффекта «добросовестного приобретения».

Авторы законопроекта отмечают, на практике нередко возникают ситуации, когда после заключения договора лизинга лизингополучатель отказывается от договора лизинга до передачи ему предмета лизинга. При этом существующая в реестре запись вводит пользователей реестра в заблуждение, поскольку отношения лизинга в действительности еще не возникли, так как предмет лизинга не поступил во владение и пользование лизингополучателя. Также они обратили внимание на то, что после подпадания ряда крупных российских лизингодателей под санкции с них была снята обязанность публиковать в реестре сведения о заключенных договорах лизинга, что создало предпосылки для возникновения недобросовестной конкуренции.

Согласно законопроекту, позволяется публиковать сведения о заключении договора лизинга после передачи предмета лизинга, а не сразу после заключения договора лизинга, что поможет повысить достоверность содержащейся в нем информации и исключить его использование в целях недобросовестной конкуренции.