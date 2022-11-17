Москва, , 16:01 — REGNUM Законопроект об исполнительном производстве на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Пляж Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Законопроектом предусмотрены два случая принудительного исполнения исполнительных документов, выданных либо вынесенных судами новых территорий России до 30 сентября 2022 г. на основании вступивших в законную силу до этого дня судебных актов. Первый — при условии признания судебного акта в соответствии со статьей 11 федерального закона «Об исполнительном производстве» и в случае, когда судебные акты, на основании которых выданы исполнительные документы, являлись предметом рассмотрения в суде кассационной инстанции в соответствии с положениями федеральных конституционных законов о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

Исполнение исполнительных документов, выданных на основании судебных актов по уголовным производствам на территориях до 30 сентября 2022 г., предполагается осуществлять с учетом требований законодательства Российской Федерации об особенностях применения положений Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ.

При этом законопроектом предлагается особый порядок исполнения исполнительных документов о взыскании денежных средств, подлежащих зачислению в доход бюджетов территорий, если местом жительства (пребывания) или местом нахождения сторон исполнительного производства являются указанные территории. Такие исполнительные документы для целей принудительного исполнения признаются имеющими ту же юридическую силу, что и исполнительные документы, выданные судами, иными государственными органами или должностными лицами Российской Федерации.

Исполнительные документы о взыскании алиментов признаются имеющими ту же юридическую силу, что и исполнительные документы, выданные судами, иными государственными органами или должностными лицами Российской Федерации. Меры принудительного исполнения по указанной категории документов будут осуществляться в соответствии с федеральным законом «Об исполнительном производстве».

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