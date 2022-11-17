Москва, 17 ноября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Законопроект об исполнительном производстве на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пляж

Законопроектом предусмотрены два случая принудительного исполнения исполнительных документов, выданных либо вынесенных судами новых территорий России до 30 сентября 2022 г. на основании вступивших в законную силу до этого дня судебных актов. Первый — при условии признания судебного акта в соответствии со статьей 11 федерального закона «Об исполнительном производстве» и в случае, когда судебные акты, на основании которых выданы исполнительные документы, являлись предметом рассмотрения в суде кассационной инстанции в соответствии с положениями федеральных конституционных законов о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

Исполнение исполнительных документов, выданных на основании судебных актов по уголовным производствам на территориях до 30 сентября 2022 г., предполагается осуществлять с учетом требований законодательства Российской Федерации об особенностях применения положений Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ.

При этом законопроектом предлагается особый порядок исполнения исполнительных документов о взыскании денежных средств, подлежащих зачислению в доход бюджетов территорий, если местом жительства (пребывания) или местом нахождения сторон исполнительного производства являются указанные территории. Такие исполнительные документы для целей принудительного исполнения признаются имеющими ту же юридическую силу, что и исполнительные документы, выданные судами, иными государственными органами или должностными лицами Российской Федерации.

Исполнительные документы о взыскании алиментов признаются имеющими ту же юридическую силу, что и исполнительные документы, выданные судами, иными государственными органами или должностными лицами Российской Федерации. Меры принудительного исполнения по указанной категории документов будут осуществляться в соответствии с федеральным законом «Об исполнительном производстве».

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