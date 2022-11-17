Сургут, Югра, , 16:05 — REGNUM В Югре завершено расследование уголовного дела по факту доведения до самоубийства двух медсестёр, работавших в отделении реанимации и анестезиологии Сургутской клинической травматологической больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

В больнице Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия

«Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — отметил старший помощник руководителя СУ СКР Денис Волощенко.

Напомним, в конце 2021 года в Сургуте покончили с собой две медсестры Сургутской травматологической больницы. Первой суицид совершила медсестра-анестезист Аяжан Т. в октябре 2021 года, второй произошёл в декабре — из жизни ушла медсестра из отделения анестезиологии Ираида И. Проверка отделения анестезиологии после трагических случаев, проведённая департаментом здравоохранения ХМАО по просьбе представителей среднего медперсонала отделения, оказалась безрезультатной. Мер по улучшению рабочего климата в коллективе принято не было, считают сотрудники больницы. Тогда медики обратились с просьбой разобраться в причинах суицида сотрудниц в Центральный аппарат СКР.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Югре Михаилу Мокшину доложить о проведенных следственных мероприятиях. В итоге ход расследования уголовного дела по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») был поставлен на контроль в Москве.

В доведении до самоубийства Аяжан Т. обвиняется бывшая старшая медицинская сестра отделения реанимации и анестезиологии Ольга М. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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