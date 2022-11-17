с. Серноводское, , 15:55 — REGNUM В Чечне быстрыми темпами возводят военный городок для новых созданных воинских подразделений, вошедших в структуру Минобороны. Он расположен на территории более 50 гектаров в селе Серноводское. Открытие городка запланировано на конец первого квартала 2023 года. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, побывавший 17 ноября на месте стройки.

Подразделения «Ахмата» Иван Шилов © ИА REGNUM

На территории городка смогут разместиться до 1300 военнослужащих — для них построены четыре казармы. Помимо этого, возведены два общежития для командного состава, здание штаба, парковка и пять навесов для колёсной техники по 40 мест, стадион с трибуной, мечеть, вместимостью до полутора тысяч молящихся и другие здания и сооружения.

Как отметил Рамзан Кадыров, к настоящему времени практически завершены работы по возведению зданий и монтажу всех подземных коммуникаций, ведутся внутренние и фасадные работы. Работы идут с опережением графика.

«Уверен, что под руководством Муслима Магомед-Ярагиевича [министр строительства и ЖКХ ЧР Муслим Зайпуллаев] военный городок будет построен качественно и в установленные сроки. А личному составу МО будет комфортно нести службу в стенах такого современного оборонного объекта», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании в Чечне четырех батальонов «Запад-Ахмат», Восток-Ахмат», «Юг-Ахмат» и Север-Ахмат», входящих в структуру Минобороны РФ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в июле 2022 года. Было решено базой для расположения подразделений определить село Серноводское. Финансирование строительства взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

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