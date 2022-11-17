Чечня, 17 ноября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Чечне быстрыми темпами возводят военный городок для новых созданных воинских подразделений, вошедших в структуру Минобороны. Он расположен на территории более 50 гектаров в селе Серноводское. Открытие городка запланировано на конец первого квартала 2023 года. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, побывавший 17 ноября на месте стройки.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

На территории городка смогут разместиться до 1300 военнослужащих — для них построены четыре казармы. Помимо этого, возведены два общежития для командного состава, здание штаба, парковка и пять навесов для колёсной техники по 40 мест, стадион с трибуной, мечеть, вместимостью до полутора тысяч молящихся и другие здания и сооружения.

Как отметил Рамзан Кадыров, к настоящему времени практически завершены работы по возведению зданий и монтажу всех подземных коммуникаций, ведутся внутренние и фасадные работы. Работы идут с опережением графика.

«Уверен, что под руководством Муслима Магомед-Ярагиевича [министр строительства и ЖКХ ЧР Муслим Зайпуллаев] военный городок будет построен качественно и в установленные сроки. А личному составу МО будет комфортно нести службу в стенах такого современного оборонного объекта», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании в Чечне четырех батальонов «Запад-Ахмат», Восток-Ахмат», «Юг-Ахмат» и Север-Ахмат», входящих в структуру Минобороны РФ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в июле 2022 года. Было решено базой для расположения подразделений определить село Серноводское. Финансирование строительства взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.