Кишинёв, , 15:56 — REGNUM Москва якобы требует от Кишинёва политических уступок в обмен на дешёвый газ. Об этом 17 ноября заявил на телеканале Vocea Basarabiei депутат парламента Молдавии Раду Мариан.

Русофобия Henry Mühlpfordt

«В обмен на более дешёвый газ Кремль желает, чтобы мы отказались от евроинтеграции», — сказал политик.

Депутат добавил, что российская сторона также якобы требует от Молдавии поддержать спецоперацию по денацификации территории б. УССР.

«Нам подавали сигналы, что нужно политически ладить с Кремлём», — заявил Мариан.

Напомним, новый контракт на поставку газа из РФ в Молдавию был заключён в октябре 2021 года. Молдавский вице-премьер Андрей Спыну после этого заявил, что никаких политических требований с российской стороны не было. Ценообразование газа тогда привязали к среднеевропейским ценам, предоставив скидку.

Читайте ранее в этом сюжете: Снижение температуры в квартирах Молдавии приблизит жителей к ЕС — депутат