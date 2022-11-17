Минск, 17 ноября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Членство Параолимпийского комитета Белоруссии в Международном параолимпийском комитете (МПК) приостановлено незаконно, это решение будет оспорено в суде. Об этом заявил 17 ноября председатель белорусской организации Олег Шепель.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

По его словам, решение МПК приостановить членство параолимпийских комитетов России и Белоруссии вносит раскол в параолимпийское движение. Без спортсменов из этих стран изменится уровень мировых чемпионатов.

«Отстранение это незаконное, неправильное, и политика не должна преобладать в паралимпийском движении», — сказал ТАСС Шепель.

Белорусская сторона намерена обратиться в суд Германии, так как МПК зарегистрирован в Бонне. В обращении будет указано, что происходит дискриминация людей по различным признакам.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия также готовит обращения в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и международные неправительственные правозащитные организации в связи с решением по членству своего параолимпийского комитета.

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