Самара, , 15:58 — REGNUM Работы по восстановлению 78 объектов полностью завершены в городе Снежное Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Восстановление Мариуполя Богдан Борман © ИА REGNUM

Самарская область помогает городу Снежное восстанавливать экономику и инфраструктуру, развивать социальную сферу. Итоги выполнения работ по восстановлению инфраструктуры и социальных объектов города Снежного были рассмотрены на совещании в областном правительстве.

По словам главы Самарской области Дмитрия Азарова, на протяжении сотрудничества с городом-побратимом Снежное был выполнен значительный объем работ по 82 объектам.

Сообщается, что в настоящее время по 78 объектам работы были полностью завершены. Кроме этого, в стадии высокой степени готовности находятся музей трудовой и боевой славы, амбулатория, центр культуры и досуга «Снежинка», а также школа.

Отмечается, что музей и центр «Снежинка» будут готовы на следующей неделе, в амбулатории специалисты продолжают отделочные работы (готовность объекта составляет 75%), при этом ремонт не мешает оказанию медицинских услуг жителям. На этом объекте планируют завершить работы в начале декабря. В школе специалисты решают вопрос с устройством водоотлива, но она также работает.

Азаров отметил, что для оказания помощи городу в 2023 году нужно опираться на официальный запрос со стороны главы Снежного, поскольку он имеет полную информацию о том, какая помощь нужна и какое софинансирование работ идет из различных источников.

«Необходимо также обсудить эти пожелания с главой Донецкой Народной Республики Денисом Владимировичем Пушилиным. Планирую в ближайшее время лично проинспектировать выполнение всех работ на территории Снежного», — приводит пресс-служба слова Азарова.