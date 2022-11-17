Москва, , 15:51 — REGNUM Режим Киева настроен не на прекращение военных действий и перемирие, а на дальнейшую эскалацию конфликта. Об этом 17 ноября заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сугубо воинственный настрой демонстрирует руководство [киевского режима]. О прекращении боевых действий или перемирии нет ни слова. В Киеве настроены на эскалацию конфликта», — сказал он.

Также Нечаев отметил, что во внешнеполитическом ведомстве РФ уверены, что курс киевского режима на продолжение конфликта на территории б. УССР полностью одобряется странами Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что заявления главы режима Киева В. Зеленского о том, что он намерен вести переговоры с Россией в открытом формате, свидетельствует о его неготовности к ним и желании превратить их в балаган.