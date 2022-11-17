Москва, 17 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Две американские радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы уничтожены российскими войсками в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В районах населённых пунктов Марьинка и Раздоловка (ДНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сказал Конашенков.