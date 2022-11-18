Ростов-на-Дону, , 10:00 — REGNUM Новые электробусы появятся в 2023 году на улицах Ростова-на-Дону. Руководство Донской столицы планирует начать закупку транспорта.

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на XVI международном форуме и выставке «Транспорт России» Фото из telegram-канала Алексея Логвиненко, фотограф Максим Иванов

«Наш город стремительно развивается и потребность в обновлении и модернизации подвижного состава общественного транспорта является приоритетным вопросом, который необходимо решать оперативно», — написал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале. Он отметил, что в рамках программы по модернизации городского электротранспорта к концу следующего года планируется закупка 20 новых электробусов.

«Мы уже сейчас начали изучение и тестирование существующих предложений на рынке, — подчеркнул Алексей Логвиненко. — Это позволит сформировать основные технические требования, а также понять особенности эксплуатации нового подвижного состава в условиях нашего города и выбрать наиболее оптимальные технические характеристики».

В следующем году начнется масштабная реконструкция ростовского трамвайного парка. К 2028 году в Ростове-на-Дону будет реконструировано 103 км трамвайных путей, обновлен 61 трамвай и модернизировано 30 действующих, также в планах строительство двух трамвайных депо.