Ростов-на-Дону, 18 ноября 2022, 10:00 — REGNUM Новые электробусы появятся в 2023 году на улицах Ростова-на-Дону. Руководство Донской столицы планирует начать закупку транспорта.
«Наш город стремительно развивается и потребность в обновлении и модернизации подвижного состава общественного транспорта является приоритетным вопросом, который необходимо решать оперативно», — написал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале. Он отметил, что в рамках программы по модернизации городского электротранспорта к концу следующего года планируется закупка 20 новых электробусов.
В следующем году начнется масштабная реконструкция ростовского трамвайного парка. К 2028 году в Ростове-на-Дону будет реконструировано 103 км трамвайных путей, обновлен 61 трамвай и модернизировано 30 действующих, также в планах строительство двух трамвайных депо.