Москва, 17 ноября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Информация об уходе из России, появившаяся в отчёте компании за третий квартал текущего года, стала логичным финалом действий, инициированных Siemens ранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Siemens Pressebild Монтаж турбины

«Начиная с уже известных кейсов по задержке возврата турбин для «Северного потока» и отмене поставок поездов «Сапсан», и заканчивая полным закрытием всех своих российских проектов в железнодорожном машиностроении, транспорте и энергетике, руководство компании демонстрировало полное согласие следовать треку антироссийских санкций.

Подобная политика, впрочем, не принесла коммерческого успеха. Более того, по итогам третьего квартала корпорация отчиталась об убытке более чем в 1,5 млрд долларов (впервые за 12 лет работы!), из которых, по оценкам самой компании, около полумиллиарда пришлось на потери в связи с решением покинуть российский рынок.

Впрочем, для нас более актуальным является вопрос каким образом заменить продукцию Siemens на внутреннем рынке. Как отмечалось выше, наиболее чувствительным этот уход станет для энергетического сектора, транспорта и машиностроения.

Впрочем, критическим стоит назвать только кейс, связанный с остановкой поставок поездов «Сапсан», поскольку в России проводилось лишь техническое обслуживание данных составов. В этой связи, очевидным становится постепенный процесс замены «Сапсанов» скоростными поездами типа «Ласточка», локализация производства которых достаточно высока.

Кроме того, всё оборудование Siemens переходит в пользование РЖД в качестве компенсации по одностороннему разрыву контракта, что позволит, с учётом реализации концепции параллельного импорта, обеспечить качественное обслуживание имеющегося подвижного состава.

В энергетическом секторе турбины Siemens обеспечивают на сегодняшний день порядка 7-8% от общей генерации ЕЭС России. Абсолютная доля, как видим, далека от критических значений. При этом более 80% турбин Siemens в России — газовые, и многие из них способны работать в парогазовом цикле.

Этот факт означает, что наиболее экономичные и молодые объекты тепловой генерации оказываются в зоне риска, из-за логичных опасений относительно дальнейшего обслуживания данного оборудования.

Впрочем, согласно заявлению главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова , уход компании Siemens из России не окажется разрушительным для реализации программы по модернизации российских ТЭС. Был принят ряд своевременных решений о локализации и создании собственных турбин большой мощности (65 и 170 МВт), что позволит заместить отсутствующую продукцию Siemens», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, весь финансовый и лизинговый бизнес немецкого промышленного концерна Siemens в России продан.

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