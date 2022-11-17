Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM В Петербурге больше всего востребованы специалисты пяти отраслей экономики. Об этом 17 ноября заявила врио директора городского Центра занятости населения Татьяна Иванова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

На рынке труда в Северной столице востребованы практически все специальности. Так как Северная столица является одним из городов федерального значения, то его экономика диверсифицирована.

«Высокая потребность у нас сохраняется в сферах ритейла и гостеприимства, в сфере промышленности, в транспорте и логистике», — заявила Иванова.

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В последнее время городу также очень нужны и сотрудники в сфере жилищно-коммунальных услуг. Это, в частности, связано с приближением зимнего сезона уборки города, в Петербурге стали активнее искать дворников и механизаторов.

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