Москва, , 15:44 — REGNUM Дорога между населёнными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики взята под полный контроль российских войск. Об этом 17 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На южнодонецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Кроме того, подразделения российских войск своими активными действиями пресекли три атаки киевских боевиков, которые осуществлялась силами до трёх ротных тактических групп из районов населённых пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка (ДНР).

Отмечается, что подразделения противника были остановлены и рассеяны в результате огневого поражения, уничтожено более 60 киевских террористов, два танка и шесть боевых бронированных машин.

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