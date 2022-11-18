Москва,
18 ноября 2022, 11:04 — REGNUM В Третьяковской галерее на Крымском валу проходит выставка «Скульптор Шадр. К 135-летию со дня рождения», передаёт корреспондент ИА REGNUM. В экспозиции представлены произведения скульптуры и графики из собрания Третьяковской галереи.
Выставка скульптора Ивана Шадра в Третьяковской галерее
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Шадр — классик советской скульптуры, многие произведения которого хрестоматийно известны. Его творчество не ограничивается рамками соцреализма, оно стилистически разнообразно, охватывает много тем.
Михаил Нестеров. Портрет И. Д. Шадра. 1943
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шадр много и плодотворно работал в области монументальной и монументально-декоративной пластики. В произведениях художника отразились воодушевленность, страстный темперамент и присущий его натуре романтический пафос.
Скульптуры Ивана Шадра на выставке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Шадр. Голова девушки. 1936. Отлив 1956 года
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Шадр. Рабочий с молотом. 1936
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Шадр. Рабочий с молотом. 1922
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Шадр «Сеятель», 1922 (Отлив 1951 года с экземпляра в гипсе)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Шадр. Борьба с землей. 1923. Эскиз-вариант горельефа скульптуры Штурм земли
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«В современной жизни я искал явления, которые были бы способны получить монументальное воплощение. Я верил, что и ныне возможно новое большое искусство подобное религиозному искусству прошлого»
Иван Шадр
Иван Шадр «Портрет Н. С. Алилуевой», 1933
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Герои Шадра — рабочие, крестьяне, революционеры, воины, вдохновленные идеей светлого будущего. В рамках городского пространства скульптору было тесно, он задумывался об установке монументов среди горного ландшафта, во льдах Северного полюса, в подводном пространстве. Он был автором нескольких памятников В. И. Ленину, участвовал в конкурсах на скульптурное оформление зданий, на проекты памятников челюскинцам, героям освоения стратосферы, В. П. Ногину, В. П. Чкалову, А. И. Желябову, А. Н. Островскому, А. С. Пушкину, М. Ю. Лермонтову, которые так и не воплотились в реальность. Памятник Горькому по проекту Шадра был завершён после уже после его смерти Верой Мухиной.
Иван Шадр. Крестьянин. 1922
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Шадр. «Портрет А. М. Горького». 1939
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Шадр. М. Горький. 1939
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Шадр. Портрет В. П. Ногина. 1924
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Шадр. Портрет Н.А. Касаткина. 1930 из музея Минска
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Шадр. Освобожденный Восток. 1928
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Шадр. В. М. Фриче с сыном В. В. Фриче. 1931
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Иван Дмитриевич Шадр был настоящим русским художником с яркой и своеобразной индивидуальностью. Мне даже трудно назвать кого-либо похожего на него. Он был особенный, с неудержимой, чисто сказочной фантазией и вместе с тем необычайно мягкий и нежный в своих отношениях с людьми. Даже о врагах своих он говорил с мягкой иронией. Его честность и безупречность были настолько велики, что они могут служить нам примером, и во многих случаях в нашей скульптурной общественной жизни следовало бы в будущем задавать вопрос: «А как бы поступил Шадр?» Ориентировка на его поведение была бы безошибочной».
Вера Мухина
Скульптуры Ивана Шадра на выставке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шадр тяготел к большим масштабам и крупной форме. Скульптура — статуя «Булыжник — оружие пролетариата» может органично существовать как в экспозиции музея, так и в пространстве городского сквера.
У скульптуры Ивана Шадра «Булыжник-оружие пролетариата»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Шадр. Булыжник — оружие пролетариата. 1927
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Скульптором было создано ряд надгробий для памятников, установленных на Новодевичьем кладбище в Москве. По графическим работам Шадра, видно, что скульптор создавал несколько вариантов монумента, над которым работал. Рассматривал его в различных сюжетах, искал пластический образ.
Иван Шадр. Урна для праха К. И. Уншлихта. 1930
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Надо стремиться к совершенству, искать, лепить, не считая часов и дней. Можно сделать сотню вариантов, а истину найти в сто первом».
Иван Шадр
Графика для него была своеобразной творческой лабораторией, где он разрабатывал свои проекты. Многочисленные эскизы неосуществленных памятников говорит о широте его замыслов, о многомерности его таланта и яркой творческой индивидуальности.
Иван Шадр. Рисунок «Обнажённая на камне»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Шадр. Рисунок «Советский павильон». 1938
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка проходит в Третьяковской галерее (Крымский вал, дом 10) до 19 марта 2023 года.