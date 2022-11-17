Москва, 17 ноября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы России упреждающим огнем предотвратили попытку ВСУ атаковать в направлении Новоселовского в Луганской Народной Республике, сообщили 17 ноября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения района сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что были уничтожены до 20 боевиков и два бронеавтомобиля ВСУ.