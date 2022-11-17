Кишинёв, 17 ноября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Отклонение президентом Молдавии Майи Санду 24 кандидатов на должности судей негативно сказалось на работе судов. Данное сообщение 17 ноября распространила пресс-служба суда Кишинёва.

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«Затрагивается право стороны в судебном процессе на рассмотрение дела в разумный срок и увеличивается рабочая нагрузка на судей, что может привести к подрыву доверия к судебной системе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поступок Санду усугубил дефицит судей в стране. Это усугубляется общей нехваткой сотрудников в судебной системе. Столичный суд призвал президента объяснить причины отклонения кандидатур в судьи.

Напомним, в апреле в Молдавии истекли сроки полномочий у 40 судей. Список с именами кандидатов на продление мандатов рассматривался полгода. В итоге 24 кандидатам отказали в назначении, заявив, что у них якобы были проблемы с «неподкупностью».