Москва, , 15:41 — REGNUM Цеха по производству топлива для киевских боевиков уничтожили высокоточными ударами в Павлограде Днепропетровской области Воздушно-космические силы России (ВКС). Об этом 17 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

ВКС России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для [боевиков ВСУ]», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в Запорожье были уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», где велось производство электронных компонентов для ремонта радиолокационных станций и реактивных систем залпового огня вооружённых формирований бандеровцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что погибший в ходе спецоперации матрос из Ухты Олег Шипицин был посмертно удостоен звания Героя России.