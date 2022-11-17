Москва, 17 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Дорога между Павловкой и Никольским в ДНР взята под контроль Вооружённых сил России. Об этом 17 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«На южнодонецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населёнными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики», ― говорится в новой сводке , опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, как добавил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, активными действиями подразделений российских войск пресечены три атаки ВСУ силами до трех ротных тактических групп из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка ДНР.

«В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60 [киевских] военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин», ― указал Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна попытка атаки киевских нацистов на южнодонецком направлении была пресечена подразделениями ВС РФ 14 ноября. В результате было уничтожено свыше 80 боевиков ВСУ.