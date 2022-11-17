Москва, , 15:41 — REGNUM Китай лишился права владеть британским производителем микрочипов. Данное событие не удивительно в новой «нормальности», заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Чип CSIRO

«Оно является прямым продолжением конфликта между США и Китаем по поводу Тайваня, а правильнее сказать по поводу высокотехнологичной производственной базой микрочипов.

Теперь мы видим следующий этап, введение ограничений в доступе отдельных стран к инновациям и новейшим технологиям, которые будут лежать в основе развития мирового рынка. И шаг этот сделан со стороны ближайшего сателлита США.

А это прямое нарушение принципов конкуренции и равного доступа к мировому рынку. Правда после применения целого арсенала грубых действий в адрес России, этот шаг выглядит как более мягкий.

Интересен ответ Китая. Если его не будет, то Китай проиграл необъявленную, но идущую, экономическую войну. И тогда угроза военного конфликта в этом регионе нарастает», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании обязали китайских предпринимателей продать британскую компанию Newport Wafer Fab, владеющую заводом по производству микрочипов.

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