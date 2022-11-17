Москва, , 15:48 — REGNUM Пятеро военнослужащих киевского режима расстреляны «для наведения порядка». Об этом сообщает 17 ноября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Боевик Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что расстрел произошёл на лисичанском направлении, в посёлке Белогоровка в ЛНР. Отказались подчиняться командованию и идти в бой военнослужащие подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Это произошло из-за больших потерь в рядах резервистов и их «низкого морально-психологического состояния».

«Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из нацистских формирований [киевского режима] для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять военнослужащих [ВСУ]», — говорится в сообщении.

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