17 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение компании «Нафтогаз» о том, что на объектах газодобывающей инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории прогремели взрывы, несколько объектов разрушено.

Мирослава Романенко, , 21:25 — REGNUM На объектах газодобывающей инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории прогремели взрывы, несколько объектов разрушены, сообщает 17 ноября пресс-служба компании «Нафтогаз».

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня утром [военные РФ] совершили массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО «Укргаздобыча» на востоке [бывш. УССР]», — сообщает компания.

Читайте также: В Киеве заявили об ударах по «Южмашу» и объектам газодобычи

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом указали на то, что подобные удары проводятся в рамках декоммунизации, объявленной киевским режимом. Иные удивились тому, что на территории бывш. УССР добывают газ, ведь Киев неоднократно уличали в воровстве российского газа из транзитной трубы. Встречались и те, кто призвал бить по железнодорожным путям и мостам, чтобы отрезать ВСУ от поставок натовского вооружения.

«Давно мы этого ждали!» — отреагировала Любовь.

«А можно ещё по трубе (газотранспортная система на территории б. УССР. — М. Р.) ударить», — добавил один из участников обсуждения.

«Эти объекты строили в СССР. Проводим, как они и хотели, декоммунизацию. Всё по плану», — с сарказмом отметила Яна.

«А газ они из нашей трубы добывают?» — иронизирует Ilya B.

«Ну теперь транзитный [газ] будут красть, в этом они мастера», — комментирует Ольга.

«Не может быть! Столько вели боевые действия, даже не одну газовую трубу не задели, а тут такое», — пишет Нелли.

Нафтогаз Naftogaz.com

«Может, в следующий раз по мостам всё-таки бить начнут?» — задался вопросом Алексей.

«Это вам за черноморскую вышку», — написала Римма К.

«Газодобывающая инфраструктура [киевского режима] — это, видимо, труба, по которой газ из России в Европу течёт», — смеется Alexander K.

«Даёшь полную декоммунизацию [территории бывш. УССР]. Пусть остаются с чем пришли, с челобитной к Екатерине Великой», — не без сарказма добавила Надежда Степановна.

«А что толку? Газ они в РФ покупают. Можно просто перекрыть кран», — комментирует GVS.

«Ну что ж. Нормально. Декоммунизация в действии. Это вам не памятники сносить», — отреагировала Елена.

«Репарации удачно выплачиваются», — добавил Владимир.

«Восемь лет [жители бывш. УССР] платили налог на войну, на эти деньги убивали Донбасс, теперь кешбэк получают», — написал Владимир.

«Без газа тяжко будет не только [жителям бывш. УССР]. Они-то свой газ на экспорт отправляют (процентов 35%). Беда европейского масштаба», — отметил Роберт Васильевич.

«Чем больше оружия поставляет НАТО [киевскому режиму], тем больше и более существенны будут удары. Это последовательность прослеживается. Но тупые в Киеве властители так ничего и не поняли», — пишет пользователь Корочка Хлеба.

«По ж/д! Бейте по ж/д, откуда поставки НАТО!!!» — призвал еще один участник обсуждения.