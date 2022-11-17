Москва, , 15:58 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается продлить срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора еще на пять лет, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Здание Госдумы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инициативу внесла в палату парламента Дума Ставропольского края и предусматривает продление после 2022 года установленного федеральным законом «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» срока проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 31 декабря 2027 года. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, но предложило продлить эксперимент только на два года и включить в эксперимент Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус».

«Всего было собрано чуть более 1,8 млрд рублей по состоянию с начала проведения эксперимента до мая текущего года», — сказала в ходе пленарного заседания первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева («Единая Россия»).

Напомним, 25 февраля 2022 года депутаты Госсовета Крыма отменили решение о введении на территории региона курортного сбора.

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