Москва, 17 ноября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается продлить срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора еще на пять лет, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Инициативу внесла в палату парламента Дума Ставропольского края и предусматривает продление после 2022 года установленного федеральным законом «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» срока проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 31 декабря 2027 года. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, но предложило продлить эксперимент только на два года и включить в эксперимент Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус».

«Всего было собрано чуть более 1,8 млрд рублей по состоянию с начала проведения эксперимента до мая текущего года», — сказала в ходе пленарного заседания первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева («Единая Россия»).

Напомним, 25 февраля 2022 года депутаты Госсовета Крыма отменили решение о введении на территории региона курортного сбора.